Победный гол Бийола — в видеообзоре матча Серии А «Верона» — «Удинезе»

В Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» состоялся матч 8-го тура чемпионата Италии — «Верона» принимала «Удинезе». Игра завершилась победой гостей со счётом 2:1. Победный гол в матче забил бывший футболист ЦСКА Яка Бийол.

Видеообзор матча:

На 23-й минуте Джош Дойг открыл счёт и вывел хозяев вперёд. На 70-й минуте Бету с передачи Жерара Делофеу восстановил равновесие в счёте. А уже на 93-й минуте бывший полузащитник ЦСКА Яка Бийол забил победный мяч. В качестве ассистента выступил Лазар Самарджич.

«Удинезе» набрал 19 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Серии А. Лидирует «Наполи», набравший 20 очков. «Верона» с пятью очками занимает 18-е место. В следующем туре «Верона» сыграет в гостях с «Салернитаной», а «Удинезе» будет принимать «Аталанту».