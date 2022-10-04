Победный гол Бийола — в видеообзоре матча Серии А «Верона» — «Удинезе»

В Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» состоялся матч 8-го тура чемпионата Италии — «Верона» принимала «Удинезе». Игра завершилась победой гостей со счётом 2:1. Победный гол в матче забил бывший футболист ЦСКА Яка Бийол.
Видеообзор матча:
На 23-й минуте Джош Дойг открыл счёт и вывел хозяев вперёд. На 70-й минуте Бету с передачи Жерара Делофеу восстановил равновесие в счёте. А уже на 93-й минуте бывший полузащитник ЦСКА Яка Бийол забил победный мяч. В качестве ассистента выступил Лазар Самарджич.
«Удинезе» набрал 19 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Серии А. Лидирует «Наполи», набравший 20 очков. «Верона» с пятью очками занимает 18-е место. В следующем туре «Верона» сыграет в гостях с «Салернитаной», а «Удинезе» будет принимать «Аталанту».
- 4 октября 2022
-
11:36
-
11:30
-
11:25
-
11:24
-
11:16
-
11:00
-
10:52
-
10:32
-
10:21
-
10:05
-
10:00
-
09:56
-
09:50
-
09:48
-
09:31
-
09:20
-
08:58
-
08:44
-
08:30
-
08:06
-
07:56
-
07:48
-
07:39
-
07:34
-
07:30
-
07:13
-
07:03
-
06:33
-
06:15
-
05:39
-
05:30
-
04:57
-
04:47
-
04:35
-
04:14