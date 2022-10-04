Хавбек «Челси» Хаким Зиеш может перейти в «Милан»

Полузащитником «Челси» Хакимом Зиешем интересуется действующий чемпион Италии «Милан». Об этом сообщает La Gazetta dello Sport. По сведениям источника, «россонери» давно заинтересованы в подписании марокканского футболиста, но их может оттолкнуть его зарплата в размере € 5 млн в год.

29-летний Зиеш перешёл в «Челси» из «Аякса» летом 2020 года, однако так и не сумел стать игроком стартового состава. В нынешнем сезоне полузащитник провёл на поле 116 минут в матчах чемпионата Англии и Лиги чемпионов, не отметившись результативными действиями. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года.



В летнее трансферное окно сообщалось, что Зиеш — приоритетная цель для «Милана», а также о том, что он может вернуться в Амстердам.

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