«Уравнилово на 86-й минуте? Кому это нужно?» Арбитр Федотов — об удалении игрока «Урала»

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал работу судейской бригады в матче 11-го тура Российской Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Уралом» (2:4).

«На 86-й минуте арбитр правильно показал жёлтую Сунгатулину. А потом Иванова позвал Жабченко, он посмотрел повтор и показал красную карточку игроку «Урала» за наступ на стопу. Однако на повторе видно, что футболист «Локомотива», когда перекатывался, продолжал движение ноги. Сунгатулин пытался приземлиться на газон, но там оказалась нога соперника. Куда ему было свою ногу девать? Сразу после контакта игрок «Урала» понял, что наступил, и стал извиняться. Чистейшая жёлтая карточка. Что это, уравнилово на 86-й минуте? То есть, ребят, я удалил у «Локомотива» на 10-й, сейчас удаляю у «Урала», когда счёт уже 4:0. Мол, извините, я больше так не буду. Кому это надо? Никому», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.