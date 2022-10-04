«Момент с рукой было видно из космоса». Арбитр Федотов — о судействе в матче «Спартака»

Бывший российский арбитр Игорь Федотов оценил работу судейской бригады Евгения Кукуляка в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «Пари НН» и «Спартаком».

«Кукуляк находился в идеальной позиции и видел двух игроков — Мевлю и Янсане. Футболист «Спартака» сыграл в мяч, его соперник выставил руку вверх и сделал движение к мячу. Игра продолжилась, и только после вмешательства VAR был назначен 11-метровый. Такие эпизоды никому непонятны, потому что это простой момент, его видно из космоса. Назначаешь пенальти и объясняешь судье на VAR. Либо ты ошибаешься, либо нет», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Помогали Кукуляку Алексей Лунёв и Максим Ковалёв. Резервный судья: Игорь Низовцев.