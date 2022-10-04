Объявлена символическая сборная 11-го тура РПЛ по версии WhoScored

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

Лучшим футболистом 11-го тура стал вингер «Зенита» Малком, который получил оценку 9,3. Бразилец забил гол и отдал результативную передачу в матче с «Ростовом». Также в команду недели РПЛ вошли три игрока «Краснодара», по два игрока из «Урала» и «Оренбурга», а также по одному футболисту из «Ахмата», «Факела» и ЦСКА.

Фото: WhoScored

Сборная 11-го тура РПЛ: Матвей Сафонов («Краснодар»), Кристиан Рамирес («Краснодар»), Сергей Божин («Факел»), Антон Швец («Ахмат»), Сергей Волков («Краснодар»), Александр Юшин («Урал»), Лукас Вера («Оренбург»), Даниэль Мишкич («Урал»), Малком («Зенит»), Фёдор Чалов (ЦСКА), Владимир Сычевой («Оренбург»).