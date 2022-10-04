Расписание матчей Лиги чемпионов 4 октября
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Во вторник, 4 октября, состоится первый игровой день 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей сегодняшнего дня.
Лига чемпионов УЕФА. Расписание матчей группового этапа 4 октября:
- 19:45 мск. «Бавария» (Германия) — «Виктория Пльзень» (Чехия);
- 19:45 мск. «Марсель» (Франция) — «Спортинг» (Португалия);
- 22:00 мск. «Айнтрахт» (Германия) — «Тоттенхэм Хотспур» (Англия);
- 22:00 мск. «Аякс» (Нидерланды) — «Наполи» (Италия);
- 22:00 мск. «Порту» (Португалия) — «Байер» (Германия);
- 22:00 мск. «Ливерпуль» (Англия) — «Рейнджерс» (Шотландия);
- 22:00 мск. «Интер» (Италия) — «Барселона» (Испания);
- 22:00 мск. «Брюгге» (Бельгия) — «Атлетико» (Испания).
Напомним, в групповой стадии турнира принимают участие 32 команды. Из группы выходят по две лучшие команды, а третья команда отправляется в плей-офф Лиги Европы.
Комментарии
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