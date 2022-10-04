Расписание матчей Лиги чемпионов 4 октября

Во вторник, 4 октября, состоится первый игровой день 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей сегодняшнего дня.

Лига чемпионов УЕФА. Расписание матчей группового этапа 4 октября:

19:45 мск. «Бавария» (Германия) — «Виктория Пльзень» (Чехия);

19:45 мск. «Марсель» (Франция) — «Спортинг» (Португалия);

22:00 мск. «Айнтрахт» (Германия) — «Тоттенхэм Хотспур» (Англия);

22:00 мск. «Аякс» (Нидерланды) — «Наполи» (Италия);

22:00 мск. «Порту» (Португалия) — «Байер» (Германия);

22:00 мск. «Ливерпуль» (Англия) — «Рейнджерс» (Шотландия);

22:00 мск. «Интер» (Италия) — «Барселона» (Испания);

22:00 мск. «Брюгге» (Бельгия) — «Атлетико» (Испания).

Напомним, в групповой стадии турнира принимают участие 32 команды. Из группы выходят по две лучшие команды, а третья команда отправляется в плей-офф Лиги Европы.