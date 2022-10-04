«Барселона» хочет подписать Диогу Дало из «Манчестер Юнайтед»
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Португальский защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало рассматривается «Барселоной» как один из вариантов усиления зоны на правом фланге обороны. Об этом сообщает Sport.es. Ранее сообщалось, что футболист, чей контракт с английской командой истекает в конце сезона, входит в сферу интересов нескольких европейских клубов.
23-летний Дало выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2018 года. С октября 2020-го по июнь 2021-го португалец играл на правах аренды за «Милан». Начинал свою карьеру футболист в «Порту».
В нынешнем сезоне Диогу Дало в девяти матчах английской Премьер-лиги (АПЛ) и Лиги Европы отдал две результативные передачи.
Гол россиянина Амира Ибрагимова за юношескую команду «Манчестер Юнайтед». Видеоролик:
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