«Барселона» хочет подписать Диогу Дало из «Манчестер Юнайтед»

Португальский защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало рассматривается «Барселоной» как один из вариантов усиления зоны на правом фланге обороны. Об этом сообщает Sport.es. Ранее сообщалось, что футболист, чей контракт с английской командой истекает в конце сезона, входит в сферу интересов нескольких европейских клубов.

23-летний Дало выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2018 года. С октября 2020-го по июнь 2021-го португалец играл на правах аренды за «Милан». Начинал свою карьеру футболист в «Порту».



В нынешнем сезоне Диогу Дало в девяти матчах английской Премьер-лиги (АПЛ) и Лиги Европы отдал две результативные передачи.

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