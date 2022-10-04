Текке: наказывают Россию, хотя перед каждым матчем говорят «нет расизму». Это некорректно

Бывший футболист «Зенита» и «Рубина» Фатих Текке считает, что отстранять сборную России от международных соревнований некорректно, ведь футбол направлен на единение людей, о чём свидетельствуют лозунги «нет расизму». Также Текке допускает, что сборная Турции была бы согласна сыграть товарищеский матч с Россией.

«Босния отказывается играть товарищеский матч с Россией? Суть футбола — в уважении. Включаешь телевизор и перед каждым матчем видишь акции, там говорят «нет расизму». Футбол существует для того, чтобы объединять людей, а не наоборот. И при этом Россию наказывают. Это некорректно.



Согласилась бы Турция сыграть товарищеский матч с Россией? Думаю, это вполне возможно. Футбол — это игра. Все любят игры — футбол, баскетбол, гандбол. Нельзя за это наказывать людей. Ты можешь делать какие-то неправильные вещи по жизни или в политике, но от этого люди не станут меньше любить футбол. Всё просто», — приводит слова Текке «РБ Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что товарищеский матч России с Боснией и Герцеговиной, который был запланирован на ноябрь, находится на грани срыва из-за нежелания боснийских футболистов играть с россиянами.