Женская сборная России проведёт два товарищеских матча на сборах в Беларуси

В октябре женская сборная России проведёт два товарищеских матча со сборной Беларуси. Встречи пройдут 7 и 10-го числа на «Минск-Арене» и стадионе «Трактор» соответственно. Об этом сообщает пресс-служба команды в телеграм-канале.
«Три наших предыдущих сбора носили селекционный характер. На них ряд футболисток проявили себя с хорошей стороны, продемонстрировали свои задатки. Мы понимаем, что в сборной есть позиции, которые в обозримом будущем могут стать проблемными, поэтому максимально расширили круг кандидаток, не ограничившись только Суперлигой.
Сейчас в Беларуси мы сможем понять перспективы футболисток, принимавших участие в селекционных сборах, на уровне международных матчей. А опытные игроки, также вызванные в сборную, укрепят и усилят состав, помогут молодым новичкам раскрыться и показать свои лучшие качества. Ждём интересных матчей, которые дадут нам полезную на данном этапе информацию», — сказал главный тренер команды Юрий Красножан.
- 4 октября 2022
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