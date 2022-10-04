Зырянов высказался об уходе из «Зенита», в структуре которого провёл более 15 лет

Новый главный тренер новороссийского «Черноморца» Константин Зырянов высказался об уходе из «Зенита», в структуре которого был с 2007 года. Он выступал за «Зенит» в качестве футболиста, потом был играющим тренером «Зенита-2» и наставником молодёжной команды сине-бело-голубых.

«Время в «Зените» — самое замечательное в моей футбольной карьере, что тут скрывать. Все победы связаны именно с футбольным клубом «Зенит». Мы здесь достигли не просто многого, а всего. Были одержаны победы в чемпионатах страны и в еврокубках, Суперкубках. Здесь я признавался лучшим футболистом страны, чего уж тут скрывать.

В первую очередь спасибо тем людям, которые меня пригласили в «Зенит» — Дику Адвокату и Константину Сарсании — они бились за меня при переходе из «Торпедо». Конечно, спасибо руководителям клуба, которые верили в меня и предлагали контракты, а по истечении тех предлагали новые. По-доброму относились ко мне, и я делал так же. Хочу сказать огромное спасибо болельщикам, которые поддерживали меня. Естественно, у них было некое недоверие ко мне при переходе из «Торпедо», но оно в дальнейшем изменилось на симпатию. До конца моей игровой карьеры и тренерской в «Зените» они относились по-доброму. Обожаю таких болельщиков, это крутые болельщики. Им отдельное огромное спасибо. В своё время они подарили мне баннер в миниатюре, где было указано, сколько игр я провёл за «Зенит», сколько было одержано побед. Очень приятные моменты», — приводит слова Зырянова официальный сайт «Зенита».