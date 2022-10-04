Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шамиль Лахиялов объяснил, почему решил участвовать в выборах на пост президента ФНЛ

Шамиль Лахиялов объяснил, почему решил участвовать в выборах на пост президента ФНЛ
Комментарии

Президент ФК «Легион» Шамиль Лахиялов объяснил, почему выдвинул свою кандидатуру на выборы президента ФНЛ (Первая и Вторая лиги).

«Мне не особо принципиально было, сколько голосов отдадут за меня. Один, 10 или 20. Когда спрашивали, зачем я это делаю, я говорил: «Те проблемы, которые есть, с которыми сталкиваюсь на протяжении семи лет и пытаюсь решить — это должна делать лига. Они не решаются, потому что лига не слышит меня». Поэтому я выставил свою кандидатуру.

Те проблемы, которые есть, необходимо решить их для развития Второй лиги. Я приду и во всеуслышание выскажу своё мнение, меня, может быть, услышат. Я своего добился. Новый руководитель услышал меня и согласен со многими моими высказываниями», — сказал Лахиялов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Новость по теме
Наиль Измайлов победил на выборах президента ФНЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022