Шамиль Лахиялов объяснил, почему решил участвовать в выборах на пост президента ФНЛ

Президент ФК «Легион» Шамиль Лахиялов объяснил, почему выдвинул свою кандидатуру на выборы президента ФНЛ (Первая и Вторая лиги).
«Мне не особо принципиально было, сколько голосов отдадут за меня. Один, 10 или 20. Когда спрашивали, зачем я это делаю, я говорил: «Те проблемы, которые есть, с которыми сталкиваюсь на протяжении семи лет и пытаюсь решить — это должна делать лига. Они не решаются, потому что лига не слышит меня». Поэтому я выставил свою кандидатуру.
Те проблемы, которые есть, необходимо решить их для развития Второй лиги. Я приду и во всеуслышание выскажу своё мнение, меня, может быть, услышат. Я своего добился. Новый руководитель услышал меня и согласен со многими моими высказываниями», — сказал Лахиялов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 4 октября 2022
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