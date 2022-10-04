Марко Асенсио интересуются три клуба английской Премьер-лиги

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио, чей контракт с командой истекает в конце сезона, летом 2023 года может перейти в один из клубов английской Премьер-лиги. Это «Арсенал», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Об этом сообщает Calciomercato.com.



Ранее мадридцы предлагали 26-летнему Асенсио продлить контракт на четыре года с зарплатой в € 5 млн за сезон «чистыми» после уплаты налогов. Однако Марко отклонил этот вариант. Немаловажно, что недавно Асенсио сменил агента. Ранее его интересы представлял Орасио Гаджиоли, а теперь – Жорже Мендеш. Сообщалось, что это может помочь «Барселоне» подписать футболиста из стана главных конкурентов.



Также сообщалось, что после отказа от подписания контракта президент «Реала» Флорентино Перес порекомендовал Карло Анчелотти использовать Асенсио «как можно меньше».

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