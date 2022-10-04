Наиль Измайлов сообщил, что ФНЛ получила 450 млн рублей от спонсорских контрактов

Новоиспечённый президент ФНЛ (Первая и Вторая лиги) Наиль Измайлов сообщил, что организация получила 450 миллионов рублей от спонсоров.

«Во Второй лиге мы создали архив видеоматериалов. Это важно для тренеров, скаутов. Также мы провели видеоинспекцию стадионов. Продолжаем активно привлекать комментаторов.



На собрании также был озвучен список необходимых комитетов для оптимального функционирования лиги. Получив портрет болельщика, клубам будет легче с ними работать. В этом нам поможет «Яндекс» и Havas Media.



Что касается спонсорских контрактов, то задача практически выполнена. Осталось всего пять процентов. Мы достигли доходов от спонсорских контрактов в размере 450 миллионов рублей. Доходы от продажи телевизионных прав — 25 миллионов. Доход от беттинговых прав также составляет 25 миллионов рублей», — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.