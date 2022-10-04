«Справедливость восторжествовала!» Первый гол ЦСКА в игре с «Химками» переписали на Чалова

Первый гол московского ЦСКА в матче 11-го тура РПЛ с «Химками» (2:0) всё-таки переписали на форварда армейцев Фёдора Чалова. Изначально этот мяч был записан как автогол защитника «Химок» Брайана Идову.

«Справедливость восторжествовала! Первый гол в матче с «Химками» официально записан на Фёдора Чалова! А вы тоже не видели в том эпизоде никакого Идову?» — написала пресс-служба армейцев в клубном телеграм-канале, прикрепив видео, на котором с помощью монтажа был вырезан игрок «Химок».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал»

Ситуацию также разъяснил глава службы коммуникаций ЦСКА Кирилл Брейдо.

«После матча мы обратились в судейский комитет РФС и администрацию РПЛ с просьбой разобраться в эпизоде с «автоголом Идову» и соответствующей записью в протоколе. Коллеги проанализировали взятие ворот согласно актуальным международным критериям и согласились с нашими доводами – это гол Чалова. Фёдор Чалов теперь не только «понятийно», но и официально автор дубля в матче с «Химками» и семи голов в РПЛ», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.