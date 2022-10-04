Президент ФНЛ Измайлов рассказал о структурных изменениях Первой и Второй лиг

Глава ФНЛ Наиль Измайлов высказался об изменениях, которые коснулись Мелбет Первую лигу и Вторую лигу.

«Первое изменение, которое произошло: мы перевели формат проведения матчей на недельный микроцикл. Это позволяет игрокам восстановиться, получить игровую практику.



Что касается Второй лиги, то мы думаем над изменением формата соревнований, потому что сейчас так играть затратно и сложно. Насколько реален переход на систему весна-осень? Не хотелось бы раньше времени озвучивать варианты, но как придёт время, мы всё объявим. Мы планируем к этому прийти. Пока нельзя делать всё сразу», — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Сегодня, 4 октября, Измайлов был избран на должность президента ФНЛ сроком на четыре года.