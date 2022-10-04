Глава ФНЛ — о мобилизации: взаимодействуем с Минобороны, чтобы не останавливать чемпионат

Президент ФНЛ Наиль Измайлов высказался на тему возможной мобилизации представителей Мелбет Первой лиги и Второй лиги.

«Будет ли какое-то взаимодействие с клубами по поводу мобилизации? Будет ли бронь? Да, по клубам возникают такие вопросы. Могу ответить только словами министра спорта, который сказал, что спортивное сообщество не является рафинированным. Здесь большего вам сказать не могу.



Лига и Министерство спорта взаимодействуют с Правительством и Министерством обороны по поводу того, чтобы ничего не привело к остановке чемпионата. Работа идёт», — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, Измайлов был выбран на должность президента ФНЛ сегодня, 4 октября. Срок его полномочий составит четыре года.