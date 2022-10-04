Фото: реакция Мбаппе на гол Месси со штрафного

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси забил гол прямым ударом со штрафного в матче 9-го тура французской Лиги 1 с «Ниццей» (2:1). В соцсетях стал вирусным кадр из телетрансляции, на котором видна реакция Килиана Мбаппе на гол аргентинца.

После гола Месси молодой французский форвард начал улыбаться и аплодировать партнёру по команде.

Фото: Скриншот

Напомним, сам Мбаппе вышел на поле во втором тайме и забил победный мяч «ПСЖ» на 83-й минуте игры. Финальный свисток зафиксировал победу парижан со счётом 2:1.

«ПСЖ» вернулся на первое место, клуб заработал 25 очков после девяти проведённых встреч. В следующем матче парижане сыграют в гостях с «Реймсом» (8 октября, стартовый свисток — в 22:00 по московскому времени).