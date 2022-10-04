Вратарь «Химок» Лантратов отыграл без замен в РПЛ 70 матчей

Серия вратаря «Химок» Ильи Лантратова без замен в Российской Премьер-Лиге завершилась на 71-й игре, когда он был заменён в перерыве матча с ЦСКА (1:2) в 11-м туре чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ на официальном сайте. Лантратов не пропускал ни одного тура с начала сезона-2020/2021, когда и дебютировал в чемпионате России.



26-летний Лантратов стал футболистом подмосковной команды летом 2019 года. В 11 матчах нынешнего сезона он пропустил 21 мяч и дважды сыграл «на ноль». Действующее соглашение между сторонами истекает в 2025 году.



«Химки» после 11 туров чемпионата России занимают в турнирной таблице 14-е место с восемью очками. В следующем туре подмосковная команда сыграет в гостях с «Уралом» из Екатеринбурга.

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