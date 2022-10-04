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«Барселона» намерена усилиться футболистом из чемпионата Колумбии

«Барселона» намерена усилиться футболистом из чемпионата Колумбии
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Нападающий колумбийского клуба «Мильонариос» Даниэль Руис входит в сферу интересов «Барселоны». Об этом сообщает Sport.es. По сведениям источника, испанская команда намерена усилить линию нападения и рассматривает покупку 21-летнего колумбийского футболиста.

Руис — воспитанник «Форталезы». В «Мильонариосе» он оказался на правах аренды в январе 2021 года, а спустя год был выкуплен за € 310 тыс. (данные Transfermarkt). За команду в 90 матчах Даниэль отметился 12 голами и 18 результативными передачами. Соглашение между сторонами истекает в декабре 2024 года.

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