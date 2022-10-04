Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Джуда Беллингема

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Джуда Беллингема
Комментарии

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем, которым ранее интересовались «Челси» и «Ливерпуль», попал в сферу интересов и «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы готовы вступить в гонку за подписание 19-летнего английского футболиста. Об этом сообщает The United Stand.

19-летний Беллингем стал игроком «Боруссии» летом 2020 года, перейдя из «Бирмингема» за € 25 млн. В нынешнем сезоне полузащитник в 11 матчах во всех турнирах забил три мяча и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.

В ноябре 2020-го Беллингем дебютировал за сборную Англии и в составе национальной сборной к нынешнему времени успел провести 17 матчей.

Самые результативные клубы в истории АПЛ. Видеоролик:

Новость по теме
«Не хочу слишком хвалить его». Хендерсон — о трансферной цели «Ливерпуля» Беллингеме
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022