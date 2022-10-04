«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Джуда Беллингема
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем, которым ранее интересовались «Челси» и «Ливерпуль», попал в сферу интересов и «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы готовы вступить в гонку за подписание 19-летнего английского футболиста. Об этом сообщает The United Stand.
19-летний Беллингем стал игроком «Боруссии» летом 2020 года, перейдя из «Бирмингема» за € 25 млн. В нынешнем сезоне полузащитник в 11 матчах во всех турнирах забил три мяча и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.
В ноябре 2020-го Беллингем дебютировал за сборную Англии и в составе национальной сборной к нынешнему времени успел провести 17 матчей.
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