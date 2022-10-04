Гендиректор «Уфы» Газизов прокомментировал назначение Измайлова на пост президента ФНЛ

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал назначение Наиля Измайлова на пост президента ФНЛ (Первая и Вторая лиги).

«Мы за него отдали свой голос. Грамотный специалист. Думаю, нам всем поможем и это пойдёт на пользу лиге», — сказал Шамиль Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что новым президентом Футбольной национальной лиги стал Наиль Измайлов, исполнявший обязанности президента после ухода Александра Алаева. Измайлов набрал 53 голоса, его единственный конкурент Шамиль Лахиялов — 11. Срок полномочий президента Футбольной национальной лиги рассчитан на четыре года.

Измайлов работал в структуре «Спартака» с 2013 по 2019 год, в том числе в должности вице-президента, после чего занимался проектами в европейском футболе. В марте этого года он стал исполнительным директором ФНЛ. С июля он стал исполняющим обязанности президента лиги.