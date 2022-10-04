Лионель Месси выполнил феноменальный пас лёжа. Фото
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси отметился голом в матче 9-го тура французской Лиги 1 с «Ниццей» (2:1). Однако болельщикам в этой игре он запомнился не только результативным ударом со штрафного, но и феноменальным пасом в падении не глядя.
В одном из эпизодов Месси лёжа отдал красивый проникающий пас на Неймара. Передача аргентинца оставила не у дел сразу трёх защитников «Ниццы».
Напомним, «ПСЖ» обыграл «Ниццу» благодаря голам Лионеля Месси и Килиана Мбаппе. При этом аргентинец отметился взятием ворот прямым ударом со штрафного.
«ПСЖ» вернулся на первое место, клуб заработал 25 очков после девяти проведённых встреч. В следующем матче парижане сыграют в гостях с «Реймсом» (8 октября, стартовый свисток — в 22:00 по московскому времени).
Новость по темеФото: реакция Мбаппе на гол Месси со штрафного
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