Малком: русские очень похожи на бразильцев — у них широкая душа, всегда готовы помочь

Нападающий «Зенита» Малком лестно отозвался о русских людях и сравнил их с бразильцами. По словам футболиста, у людей в России широкая душа, они всегда готовы прийти на помощь.
«Что меня удивило в России? Открытые и весёлые люди. Мне вообще показалось, что русские очень похожи на бразильцев: у них широкая душа, они готовы сделать всё, чтобы помочь тебе, если видят, что ты с чем-то не справляешься», — приводит слова Малкома «Лента.ру».
Напомним, 25-летний бразильский форвард выступает за «Зенит» с августа 2019 года, куда перешёл из каталонской «Барселоны». Согласно данным СМИ, сумма перехода составила € 40 млн. Контракт игрока с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до июня 2024 года. Статистический портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильского футболиста в € 22 млн.
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