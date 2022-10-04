Американская футболистка «Локомотива»: многие говорили, что мне не стоит ехать в Россию

Американская нападающая московского «Локомотива» Кайлан Уиллиамс призналась, что её отговаривали от перехода в российский клуб.



«Честно говоря, прежде я ничего не знала о России. Я никогда не мечтала приехать в эту страну, не была знакома с русскими. Просто в один момент рванула — с открытой душой и без всяких ожиданий. Многие говорили, что мне не стоит ехать — всему виной стереотипы, которые окружают Россию. У некоторых были сомнения из-за политической ситуации.



Но точно так же в своё время мне советовали не ехать в Израиль, а я всё равно поехала. Если говорить о семье, то родные всегда меня очень поддерживают. Они доверяют мне и моим авантюрным решениям и хотят, чтобы я всегда просыпалась с улыбкой», — приводит слова Уиллиамс «Лента.ру».

Напомним, Кайлан заключила контракт с женской командой «Локомотива» в прошлом году.