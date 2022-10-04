Дочь Джеррарда встречается с сыном босса ирландской мафии, разыскиваемого с 2019 года

Дочь главного тренера «Астон Виллы» Стивена Джеррарда встречается с сыном босса ирландской мафии, сообщает Daily Mail.



Отмечается, что 18-летняя Лилли-Элла Джеррард встречается с 23-летним сыном Бирна Ли — Лиамом. Бирн является главной целью ирландской полиции, расследующей предполагаемую деятельность преступного картеля, который он возглавляет. Ли-старший бежал из Ирландии после того, как в 2019 году Бюро по борьбе с преступными активами конфисковало его состояние на миллионы фунтов стерлингов.



На появившемся в интернете видео Джеррард разговаривает с Ли-старшим, который предлагает устроить совместный ужин. Легенда «Ливерпуля» отвечает, что пригласит его на игру «Астон Виллы» с ливерпульским клубом.

Сообщается, что сын Ли не связан с преступным миром. Джеррард не причастен к преступной деятельности, и нет никаких предположений, что он располагает какой-либо информацией.

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