«Бавария» — «Виктория Пльзень»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:45 мск

Сегодня, 4 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Баварией» и «Викторией Пльзень». Команды будут играть на стадионе «Альянц-Арена». Встреча начнётся в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.



В 1-м туре «Барселона» разгромила «Викторию Пльзень». В той игре каталонцы пять раз поразили сетку ворот соперника, чехи смогли пробить голкипера испанцев один раз, во 2-м туре «Интер» обыграл чешский клуб. Команда Юлиана Нагельсмана в первой для себя игре нового сезона Лиги чемпионов победила «Интер» со счётом 2:0, во второй мюнхенский клуб обыграл каталонцев.



Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», до этого в самом престижном еврокубке победу одержал «Челси» под руководством Томаса Тухеля.