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Поттер прокомментировал возможный переход Роналду в «Челси» зимой 2023 года

Поттер прокомментировал возможный переход Роналду в «Челси» зимой 2023 года
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал информацию, что клуб зимой может приобрести у «Манчестер Юнайтед» португальского нападающего Криштиану Роналду.

«Я не буду говорить о футболистах, которые не играют в нашей команде. Роналду? Мы можем потратить весь день на эти вопросы. Пока они не наши игроки, я не буду говорить о них», — цитирует Поттера в своих соцсетях инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что новый владелец «Челси» Тодд Боули предпримет попытку приобрести Роналду зимой 2023 года. «Манчестер Юнайтед» не против расстаться с игроком, возможный переход в «Челси» в январе будет зависеть лишь от самого футболиста, чей контракт с манкунианцами рассчитан до лета 2023 года.

Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»:

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