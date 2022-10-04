Андрей Канчельскис: только клоуны говорят, что уровень российского футбола повышается

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о нынешнем уровне российского футбола.

«Уровень российского футбола падает с каждым годом. Только клоуны и певуны говорят, что он повышается. Они рассказывать могут всё что угодно. Не понимаю, зачем они себя обманывают? Врут нам, что уровень повышается… Вам не стыдно такое говорить? Всё же видно по играм в чемпионате. Видимо, сидящим наверху нравится рассказывать нам сказки», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Лидером Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 после 11 туров является действующий чемпион страны «Зенит», набравший 29 очков. В тройку лидеров входят московский ЦСКА (23) и «Ростов» (22).