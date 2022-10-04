«Аякс» — «Наполи»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 4 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Наполи». Команды будут играть на стадионе «Йохан Круифф Арена». Встреча начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
В 1-м туре «Ливерпуль» разгромно уступил неаполитанцам. В той игре команда Лучано Спаллетти четыре раза поразила сетку ворот соперника, англичане смогли пробить голкипера итальянцев один раз. Команда Альфреда Шрёдера в первой для себя игре нового сезона Лиги чемпионов победила «Рейнджерс» со счётом 4:0. Во 2-м туре итальянцы разгромили шотландцев, а голландцы уступили мерсисайдцам.
Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», до этого в самом престижном еврокубке победу одержал «Челси» под руководством Томаса Тухеля.
- 4 октября 2022
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