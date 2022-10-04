«Интер» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 4 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Интером» и «Барселоной». Встреча состоится в Милане на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)». Матч начнётся в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



В 1-м туре «Интер» уступил дома «Баварии» (0:2), «Барселона» дома разгромила «Викторию Пльзень» (5:1). Во 2-м туре миланцы в гостях переиграли чешский клуб со счётом 2:0, а «Барса» уступила в гостях «Баварии» (0:2).



Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», в финале 2022 года обыгравший «Ливерпуль» со счётом 1:0.



«Интер» выигрывал Лигу чемпионов в 2010 году, победив в решающей встрече «Баварию» (2:0), «Барса» в последний раз побеждала в турнире в 2015 году, в финале оказавшись сильнее «Ювентуса» (3:1).