Валерий Кечинов: уровень РПЛ упал, но я с удовольствием смотрю матчи
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, как относится к российскому футболу.
«Уровень РПЛ упал. Сильных команд остаётся всё меньше. Однако я с удовольствием смотрю матчи, особенно когда лидирующие команды играют: «Зенит», «Спартак», ЦСКА.
Недавняя игра «Спартак» — «Зенит» в Кубке России: было видно, что интенсивность и скорость хорошие, зрелищность отличная. К сожалению, не все такие игры у нас в чемпионате. Поэтому можно сказать, что уровень немного падает. По-другому быть не может, потому что мы варимся в своём соку. Чего-то другого ожидать не приходится», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
После 11 туров в Российской Премьер-Лиге лидирует «Зенит» с 29 очками.
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