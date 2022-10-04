Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Кечинов: уровень РПЛ упал, но я с удовольствием смотрю матчи

Валерий Кечинов: уровень РПЛ упал, но я с удовольствием смотрю матчи
Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, как относится к российскому футболу.

«Уровень РПЛ упал. Сильных команд остаётся всё меньше. Однако я с удовольствием смотрю матчи, особенно когда лидирующие команды играют: «Зенит», «Спартак», ЦСКА.

Недавняя игра «Спартак» — «Зенит» в Кубке России: было видно, что интенсивность и скорость хорошие, зрелищность отличная. К сожалению, не все такие игры у нас в чемпионате. Поэтому можно сказать, что уровень немного падает. По-другому быть не может, потому что мы варимся в своём соку. Чего-то другого ожидать не приходится», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 11 туров в Российской Премьер-Лиге лидирует «Зенит» с 29 очками.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022