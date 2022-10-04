«Бавария» — «Виктория Пльзень»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны составы «Баварии» и пльзеньской «Виктории» на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Команды будут играть на стадионе «Альянц-Арена». Встреча начнётся в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
«Бавария»: Нойер, Юпамекано, де Лигт, Мазрауи, Дэвис, Горецка, Гравенберх, Зане, Мусиала, Мане, Гнабри.
«Виктория Пльзень»: Тврдонь, Гавел, Перница, Гейда, Голик, Ндиайе, Калвах, Москера, Влканова, Копиц, Хоры.
В 1-м туре «Барселона» разгромила «Викторию Пльзень». В той игре каталонцы пять раз поразили сетку ворот соперника, чехи смогли пробить голкипера испанцев один раз, во 2-м туре «Интер» обыграл чешский клуб. Команда Юлиана Нагельсмана в первой для себя игре нового сезона Лиги чемпионов победила «Интер» со счётом 2:0, во второй мюнхенский клуб обыграл каталонцев.
- 4 октября 2022
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