Хулен Лопетеги может стать главным тренером «Вулверхэмптона»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает журналист Педро Алмейда на своей странице в социальных сетях.



По информации источника, специалист, который в ближайшее время покинет испанский клуб, достиг предварительной договорённости с «Вулверхэмптоном». Действующим наставником «волков» является Бруну Лаже, с которым руководство английского клуба намерено расстаться.

Напомним, Лопетеги возглавляет «Севилью» с 2019 года. «Севилья» в семи матчах набрала пять очков и занимает 17-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2022/2023. «Вулверхэмптон» под руководством Лаже в восьми матчах набрал шесть очков и занимает 18-е место в таблице английской Премьер-лиги.