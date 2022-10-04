Анчелотти назвал игрока, у которого нет конкурентов в борьбе за место в основе «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об игровом времени вингера Эдена Азара, а также назвал футболиста, место которого в основе «сливочных» не подвергается сомнению.



«По поводу игрового времени Эден со мной не говорил. У него много конкурентов. Его ситуация вполне ясна. Он хорошо её понимает, как и другие футболисты. В «Реале» высокая конкуренция. Единственный игрок, чьё место в основе команды не обсуждается — это Карим Бензема», — приводит слова Анчелотти SportsMax.

Завтра, 5 октября, мадридский «Реал» сыграет с донецким «Шахтёром» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Начало игры — в 22:00 мск.