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ESPN: «МЮ» не будет покупать игроков зимой. Тен Хаг из-за этого хочет сохранить Роналду

ESPN: «МЮ» не будет покупать игроков зимой. Тен Хаг из-за этого хочет сохранить Роналду
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«Манчестер Юнайтед» не будет приобретать новых игроков в зимнее трансферное окно, сообщает ESPN.

Отмечается, что руководство манкунианцев сообщило главному тренеру клуба Эрику тен Хагу, что не будет выделять деньги на усиление. В связи с этим наставник «МЮ» может попросить оставить в команде форварда Криштиану Роналду. Тен Хаг понимает ситуацию с португальцем, но нападающему будет трудно найти замену без денежных вливаний.

Напомним, ранее сообщалось, что новый владелец «Челси» Тодд Боули планирует зимой 2023 года осуществить трансфер Криштиану Роналду в лондонский клуб.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 12 очков после семи проведённых встреч.

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