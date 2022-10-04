ESPN: «МЮ» не будет покупать игроков зимой. Тен Хаг из-за этого хочет сохранить Роналду

«Манчестер Юнайтед» не будет приобретать новых игроков в зимнее трансферное окно, сообщает ESPN.
Отмечается, что руководство манкунианцев сообщило главному тренеру клуба Эрику тен Хагу, что не будет выделять деньги на усиление. В связи с этим наставник «МЮ» может попросить оставить в команде форварда Криштиану Роналду. Тен Хаг понимает ситуацию с португальцем, но нападающему будет трудно найти замену без денежных вливаний.
Напомним, ранее сообщалось, что новый владелец «Челси» Тодд Боули планирует зимой 2023 года осуществить трансфер Криштиану Роналду в лондонский клуб.
«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 12 очков после семи проведённых встреч.
«МЮ» испугался. Джака – топ. Ужасы «Севильи»:
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