«Интер» — «Барселона»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны составы «Интера» и «Барселоны» на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча состоится в Милане на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)». Матч начнётся в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
«Интер»: Онана, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Дармиан, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Корреа, Мартинес.
«Барселона»: тер Штеген, Алонсо, Гарсия, Кристенсен, Роберто, Педри, Бускетс, Гави, Дембеле, Левандовски, Рафинья.
В 1-м туре «Интер» уступил дома «Баварии» (0:2), «Барселона» дома разгромила «Викторию Пльзень» (5:1). Во 2-м туре миланцы в гостях переиграли чешский клуб со счётом 2:0, а «Барса» уступила в гостях «Баварии» (0:2).
Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», в финале 2022 года обыгравший «Ливерпуль» со счётом 1:0.
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