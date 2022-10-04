Игрок «Нижнего Новгорода» Гоцук назвал лидеров команды

Защитник «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук рассказал о лидерах нижегородского клуба.

«Вообще, хотелось бы, чтобы каждый футболист брал на себя лидерские качества и в трудные минуты, и в хорошие времена. Но так как у нас сейчас пришла большая группа молодых футболистов, дополнительная нагрузка ложится на таких опытных игроков, как Артур Нигматуллин, Дмитрий Стоцкий, Николай Калинский, Альберт Шарипов, Артур Анисимов. Недавно пришедший Вячеслав Кротов, новобранец Майга – они должны проявлять лидерские качества. Кто-то больше, кто-то меньше. Но это должно быть. Поэтому старшие ребята стараются задавать тон в раздевалке и подавать пример молодым футболистам.



Хорошо, сейчас такое время, что молодых ребят особо не надо поправлять. Надо самим стараться хорошо работать, тренироваться, чтобы не уступить своё место ребятам помоложе, которые стучатся в дверь основной команды», — цитирует Гоцука пресс-служба нижегородского клуба.