Сергей Юран объяснил, почему ему интересно следить за РПЛ

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран высказался об уровне чемпионата России.

«За РПЛ интересно следить. Кроме «Зенита» — явного лидера — есть ещё шесть-семь команд, которые ведут плотную борьбу за ведущие места. После каждого тура в таблице происходят изменения — в этом плане стало интереснее. Команды, которые вышли в РПЛ, показывают себя хорошо — есть конкуренция.



Я бы не стал говорить, что уровень РПЛ упал. Скорее, незначительно изменился после отъезда иностранцев из некоторых команд. У нас нет никаких пропастей. Нужно заниматься своим хозяйством, пока мы вне Европы. РПЛ смотреть интересно. Например, кто бы мог сказать в начале чемпионата, что «Локомотив» к 12-му туру будет в зоне стыковых матчей? В этом и есть интерес сейчас», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.