Защитник «Пари НН» Гоцук рассказал о дедовщине в футбольных клубах

Защитник «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук рассказал, как сталкивался с дедовщиной на ранних этапах карьеры. Футболист начинал профессиональный путь в «Ельце» и «Металлурге».
«Дедовщина была и в Ельце, и в Липецке. Особенно в Ельце. Я в 16 лет попал в основную команду, и старшие ребята меня учили жизни. За что я им, кстати, благодарен. Несмотря на то что я всегда отличался дисциплинированностью, такие футбольные моменты мне объясняли очень активно. Я быстро впитывал.
Поэтому своим партнёрам на начальном этапе карьеры в футбольном клубе «Елец» могу сказать только слова благодарности. Они помогли мне адаптироваться в мужском футболе. Тогда Вторая лига состояла в основном из возрастных футболистов: было пять-шесть молодых ребят, а остальным – за 30.
В Липецке тоже была возрастная команда. Конечно, немного поддушивали, но это сформировало у меня бойцовский характер. Ещё раз хочу сказать большое спасибо тем ребятам из липецкого «Металлурга», — цитирует Гоцука пресс-служба нижегородского клуба.
- 4 октября 2022
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