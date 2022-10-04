Ван дер Варт: на матче любителей я смогу найти 3 футболистов, играющих на уровне Магуайра

Бывший полузащитник «Реала», «Тоттенхэма» и «Аякса» Рафаэль ван дер Варт поделился мнением о защитнике «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайре.
«Если я в воскресенье пойду смотреть матч любителей, то смогу найти трёх футболистов, способных играть на его уровне. Я серьёзно. Думаю, каждый день он приходит домой и говорит жене: «Я дерьмово играю, но они хорошо мне платят. Видимо, думают, что я хорош».
Слушайте, я смотрел на то, как Магуайр играл в Лиге наций [в 2019-м], и думал, насколько он слаб. Спустя несколько дней его продали за € 90 млн, это показалось мне полным абсурдом. Об этом я заявил в эфире Sky Sports, после этого меня больше никогда не приглашали. Вся Англия настроилась против меня. А теперь у меня ощущение, будто все вдруг поняли, что он действительно не так и хорош», – цитирует ван дер Варта Mirror.
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