Юран: в РПЛ нет явных аутсайдеров. Кроме «Химок», которые падают с космической скоростью

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран высказался о конкуренции в Российской Премьер-Лиге.

«Раньше в РПЛ были явные лидеры, если брать вторые-пятые места. Была определённая группа команд, которая точно по итогам чемпионата была бы наверху таблицы. Сейчас же не совсем понятно, кто там будет. Да и внизу таблицы есть конкуренция. Нет явных аутсайдеров, кроме «Химок», которые падают с космической скоростью вниз», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 11 туров в Российской Премьер-Лиге лидирует «Зенит» с 29 очками. Ростовчане занимают третье место с 22 очками. На второй строчке чемпионата располагается московский ЦСКА. На четвёртой позиции — «Спартак» с 22 очками. Сине-бело-голубые — действующие чемпионы.