Депутат Госдумы попросил ФСБ проверить РФС из-за позиции по командам из Крыма

Член партии «Справедливая Россия – За правду», представитель Группы по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД) Дмитрий Кузнецов обратился к директору Федеральной службы безопасности России Александру Бортникову с просьбой проверить деятельность Российского футбольного союза, сообщает News.ru.
Отмечается, что депутат заявил о нежелании РФС принимать в состав высших футбольных лиг команды из Крыма. Организация таким образом «отступает от свободного и добровольного волеизъявления народа России», а также создаёт условия для подрыва конституционного строя, безопасности и целостности государства.
30 августа Кузнецов обратился к Министерству спорта с предложением изменить принципы работы РФС в связи с непатриотической политикой руководства организации. Кроме того, депутат попросил Следственный комитет проверить деятельность РФС.
- 4 октября 2022
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