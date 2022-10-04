Депутат Госдумы попросил ФСБ проверить РФС из-за позиции по командам из Крыма

Член партии «Справедливая Россия – За правду», представитель Группы по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД) Дмитрий Кузнецов обратился к директору Федеральной службы безопасности России Александру Бортникову с просьбой проверить деятельность Российского футбольного союза, сообщает News.ru.



Отмечается, что депутат заявил о нежелании РФС принимать в состав высших футбольных лиг команды из Крыма. Организация таким образом «отступает от свободного и добровольного волеизъявления народа России», а также создаёт условия для подрыва конституционного строя, безопасности и целостности государства.



30 августа Кузнецов обратился к Министерству спорта с предложением изменить принципы работы РФС в связи с непатриотической политикой руководства организации. Кроме того, депутат попросил Следственный комитет проверить деятельность РФС.