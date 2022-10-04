Булыкин — о запрете Шапи Сулейманову играть в Польше: закон страны всегда превыше всего
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Бывший футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал ситуацию с полузащитником «Хапоэля» из Беэр-Шевы Магомедом-Шапи Сулеймановым, которого не пустят в Польшу на матч Лиги конференций УЕФА из-за его российского паспорта.
«Закон страны всегда превыше всего. Если в законе что-то запрещено, то здесь, учитывая международную обстановку, ничего не получится. Нужно ждать следующей игры и показать то, на что способен», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее в УЕФА объяснили запрет Польши на въезд Магомеда-Шапи Сулейманова для участия в матче Лиги конференций. Всё дело в том, что Польша не пускает на свою территорию граждан РФ, коим является Сулейманов.
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