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Валерий Непомнящий объяснил, чем уникален нынешний сезон РПЛ

Валерий Непомнящий объяснил, чем уникален нынешний сезон РПЛ
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Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением об уровне российского футбола.

«У меня есть сомнения, что уровень российского футбола упал. Ещё до начала чемпионата говорил, что нынешний сезон уникален в том смысле, что есть шанс у отечественных игроков — особенно у молодых — проявить себя. Конкуренции с легионерами стало меньше. Примеры таких команд, как «Краснодар», «Крылья Советов» и «Ростов», говорят, что молодёжь прибавляет, растёт и развивается.

Доверие к молодым может принести позитивные плоды. Я приветствую команды, которые опираются на отечественных игроков.

Лично мне интересно смотреть РПЛ. У меня позитивное отношение к нашему чемпионату. Думаю, что и борьба на всех этапах будет серьёзной. Исключение — «Зенит», который всех превосходит», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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