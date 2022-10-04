Валерий Непомнящий объяснил, чем уникален нынешний сезон РПЛ

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением об уровне российского футбола.

«У меня есть сомнения, что уровень российского футбола упал. Ещё до начала чемпионата говорил, что нынешний сезон уникален в том смысле, что есть шанс у отечественных игроков — особенно у молодых — проявить себя. Конкуренции с легионерами стало меньше. Примеры таких команд, как «Краснодар», «Крылья Советов» и «Ростов», говорят, что молодёжь прибавляет, растёт и развивается.



Доверие к молодым может принести позитивные плоды. Я приветствую команды, которые опираются на отечественных игроков.



Лично мне интересно смотреть РПЛ. У меня позитивное отношение к нашему чемпионату. Думаю, что и борьба на всех этапах будет серьёзной. Исключение — «Зенит», который всех превосходит», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.