«Порту» обыграл «Байер» в домашнем матче Лиги чемпионов, Шик не реализовал пенальти

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 «Порту» принимал леверкузенский «Байер». Игра прошла на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



На 45-й минуте главный арбитр матча назначил пенальти в ворота «Порту», однако нападающий «Байера» Патрик Шик не сумел его реализовать. На 69-й минуте счёт открыл защитник «Порту» Зайду Занузи. Результативную передачу отдал форвард хозяев Мехди Тареми. На 87-й минуте хавбек Вендерсон Галено упрочил преимущество «Порту». Через минуту защитник «Байера» Жереми Фримпонг был удалён с поля.



«Порту» набрал три очка и поднялся на второе место в турнирной таблице группы В Лиги чемпионов УЕФА. Леверкузенский «Байер» (3) — на третьем месте. Соперниками команд по группе В являются «Брюгге» (9) и мадридский «Атлетико» (3).