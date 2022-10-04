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«Порту» обыграл «Байер» в домашнем матче Лиги чемпионов, Шик не реализовал пенальти

«Порту» обыграл «Байер» в домашнем матче Лиги чемпионов, Шик не реализовал пенальти
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В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 «Порту» принимал леверкузенский «Байер». Игра прошла на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 45-й минуте главный арбитр матча назначил пенальти в ворота «Порту», однако нападающий «Байера» Патрик Шик не сумел его реализовать. На 69-й минуте счёт открыл защитник «Порту» Зайду Занузи. Результативную передачу отдал форвард хозяев Мехди Тареми. На 87-й минуте хавбек Вендерсон Галено упрочил преимущество «Порту». Через минуту защитник «Байера» Жереми Фримпонг был удалён с поля.

«Порту» набрал три очка и поднялся на второе место в турнирной таблице группы В Лиги чемпионов УЕФА. Леверкузенский «Байер» (3) — на третьем месте. Соперниками команд по группе В являются «Брюгге» (9) и мадридский «Атлетико» (3).

Лига чемпионов. Группа B. 3-й тур
04 октября 2022, вторник. 22:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
2 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Занузи – 69'   2:0 Галено – 87'
Удаления: нет / Фримпонг – 88'
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