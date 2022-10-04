«Ливерпуль» одержал вторую победу в розыгрыше Лиги чемпионов, обыграв дома «Рейнджерс»

«Ливерпуль» одержал победу над шотландским «Рейнджерс» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА со счётом 2:0. Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».



На седьмой минуте прямым ударом со штрафного счёт открыл защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд. На 53-й минуте удвоил преимущество хозяев форвард Мохамед Салах, реализовавший пенальти.



«Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице группы А после трёх матчей, набрав шесть очков. «Рейнджерс» замыкает таблицу, не набрав баллов за три встречи.



В следующей игре Лиги чемпионов команды снова встретятся между собой. Матч состоится в среду, 12 октября, на стадионе «Айброкс» в Глазго. Начало — в 22:00 по московскому времени.