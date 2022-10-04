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«Ливерпуль» одержал вторую победу в розыгрыше Лиги чемпионов, обыграв дома «Рейнджерс»

«Ливерпуль» одержал вторую победу в розыгрыше Лиги чемпионов, обыграв дома «Рейнджерс»
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«Ливерпуль» одержал победу над шотландским «Рейнджерс» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА со счётом 2:0. Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

На седьмой минуте прямым ударом со штрафного счёт открыл защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд. На 53-й минуте удвоил преимущество хозяев форвард Мохамед Салах, реализовавший пенальти.

«Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице группы А после трёх матчей, набрав шесть очков. «Рейнджерс» замыкает таблицу, не набрав баллов за три встречи.

В следующей игре Лиги чемпионов команды снова встретятся между собой. Матч состоится в среду, 12 октября, на стадионе «Айброкс» в Глазго. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Группа A. 3-й тур
04 октября 2022, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
2 : 0
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
1:0 Александер-Арнольд – 7'   2:0 Салах – 53' (пен)
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