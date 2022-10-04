«Тоттенхэм» и «Айнтрахт» не выявили победителя в матче Лиги чемпионов
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Сегодня, 4 октября, состоялся матч в рамках третьего группового этапа Лиги чемпионов между «Айнтрахтом» и «Тоттенхэмом». Команды играли на стадионе «Дойче Банк Парк». Команды голов не забили, противостояние завершилось со счётом 0:0.
В составе английского клуба жёлтые карточки получили Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Клеман Лангле и Гарри Кейн.
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