Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» и «Айнтрахт» не выявили победителя в матче Лиги чемпионов

«Тоттенхэм» и «Айнтрахт» не выявили победителя в матче Лиги чемпионов
Комментарии

Сегодня, 4 октября, состоялся матч в рамках третьего группового этапа Лиги чемпионов между «Айнтрахтом» и «Тоттенхэмом». Команды играли на стадионе «Дойче Банк Парк». Команды голов не забили, противостояние завершилось со счётом 0:0.

В составе английского клуба жёлтые карточки получили Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Клеман Лангле и Гарри Кейн.

Лига чемпионов. Группа D. 3-й тур
04 октября 2022, вторник. 22:00 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Окончен
0 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022