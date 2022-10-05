Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Трент Александер-Арнольд: мы провели выдающуюся встречу с «Рейнджерс»

Трент Александер-Арнольд: мы провели выдающуюся встречу с «Рейнджерс»
Комментарии

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд прокомментировал победу над «Рейнджерс» в 3-м туре Лиги чемпионов со счётом 2:0. В этой встрече защитник на седьмой минуте открыл счёт в противостоянии.

«Мы хорошо начали матч и продолжали своё дело на протяжении всей игры. У соперника были свои моменты во втором тайме, но в целом я считаю, что мы провели выдающуюся встречу.

Мы вернулись к более простой схеме 4-4-2 и показали её действительно хорошо. Мы неплохо перемещались по полю, компактно взаимодействовали. Смена тактики определённо помогла нам сегодня», — цитирует Арнольда пресс-служба УЕФА.

«Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице группы А после трёх матчей, набрав шесть очков. «Рейнджерс» замыкает таблицу, не набрав баллов за три встречи.

«Ливерпуль» — «Рейнджерс». Салах вернёт уверенность Юргену Клоппу «Ливерпуль» — «Рейнджерс». Салах вернёт уверенность Юргену Клоппу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022