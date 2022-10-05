Трент Александер-Арнольд: мы провели выдающуюся встречу с «Рейнджерс»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд прокомментировал победу над «Рейнджерс» в 3-м туре Лиги чемпионов со счётом 2:0. В этой встрече защитник на седьмой минуте открыл счёт в противостоянии.
«Мы хорошо начали матч и продолжали своё дело на протяжении всей игры. У соперника были свои моменты во втором тайме, но в целом я считаю, что мы провели выдающуюся встречу.
Мы вернулись к более простой схеме 4-4-2 и показали её действительно хорошо. Мы неплохо перемещались по полю, компактно взаимодействовали. Смена тактики определённо помогла нам сегодня», — цитирует Арнольда пресс-служба УЕФА.
«Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице группы А после трёх матчей, набрав шесть очков. «Рейнджерс» замыкает таблицу, не набрав баллов за три встречи.
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