Хави раскритиковал судейство в матче Лиги чемпионов «Интер» — «Барселона»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Интером» (0:1).
«Я зол, потому что мы столкнулись с несправедливостью. Мы потерпели очень важное поражение. Осталось три финала в крайне неудобной позиции. Футболист «Интера» сыграл рукой. Судья играет важную роль в этом виде спорта, он должен выйти и объяснить своё решение. Он не хотел ничего мне объяснять.
Это Лига чемпионов, здесь высокая конкуренция. Мы старались, создали больше шансов, чем соперник, но «Интер» отлично защищался. Я беспокоюсь об этом поражении. Мы в сложной ситуации», — приводит слова Хави Marca.
«Интер» набрал шесть очков и поднялся на второе место в турнирной таблице группы С Лиги чемпионов УЕФА. «Барселона» (3) — на третьем месте. Соперниками команд по группе являются «Бавария» (9) и «Виктория Пльзень» (0).
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