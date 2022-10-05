«Этот результат — именно то, что было нужно «Ливерпулю». Клопп — о 2:0 с «Рейнджерс»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Рейнджерс» (2:0) в матче Лиги чемпионов УЕФА.



«Этот результат — именно то, что было нужно «Ливерпулю». У нас была новая схема, нужно было что-то поменять. У нас было много моментов, представьте, если бы мы использовали их все. Действительно хорошая игра, очень важная. Но на следующей неделе будет совершенно другой матч.



Мы ожидали подобной реакции: хотим превратить её в позитив, для этого нужна последовательность. Также необходима отличная защита, что «Ливерпуль» сегодня и продемонстрировал.



Мы забили два гола со стандартов — мне нравится это, так как означает, что не надо ждать вердикта VAR.



Трент? У нас нет проблем с защитой — в хорошие дни у нас всё замечательно. Если же нет подстраховки, то кажется, что он оставляет открытые зоны. Мы немного поменяли это сегодня», — сказал Клопп после матча.

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