«Этот результат — именно то, что было нужно «Ливерпулю». Клопп — о 2:0 с «Рейнджерс»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Рейнджерс» (2:0) в матче Лиги чемпионов УЕФА.
«Этот результат — именно то, что было нужно «Ливерпулю». У нас была новая схема, нужно было что-то поменять. У нас было много моментов, представьте, если бы мы использовали их все. Действительно хорошая игра, очень важная. Но на следующей неделе будет совершенно другой матч.
Мы ожидали подобной реакции: хотим превратить её в позитив, для этого нужна последовательность. Также необходима отличная защита, что «Ливерпуль» сегодня и продемонстрировал.
Мы забили два гола со стандартов — мне нравится это, так как означает, что не надо ждать вердикта VAR.
Трент? У нас нет проблем с защитой — в хорошие дни у нас всё замечательно. Если же нет подстраховки, то кажется, что он оставляет открытые зоны. Мы немного поменяли это сегодня», — сказал Клопп после матча.
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